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Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Sultanbeyli'de yapılan asayiş uygulamasında, bir şüphelinin üzerinde 135 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin ifadesi üzerine yapılan operasyonda, bir ikamette 12 kilo 585 gram bonzai ve 33 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Sultanbeyli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
06.01.2024 - 12:05,
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SULTANBEYLİ'de 135 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adrese yapılan operasyonda, 12 kilo 585 gram bonzai ile 33 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

29 Aralık 2023 tarihinde, Sultanbeyli'de yapılan asayiş uygulamasında, H.Y. isimli şüphelinin üzerinde 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, şüpheli H.Y.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir ikametten aldığını söylemesi üzerine adrese aynı gün operasyon düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonda, H.D. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 12 kilo 585 gram bonzai, 33 adet ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler H.Y. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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