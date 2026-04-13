Sultanbeyli'de Yangın Panik Yarattı

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mecidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatı kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda iki binanın çatısında hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.