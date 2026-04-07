Sultanbeyli'de Zincir Markette Fahiş Fiyat Artışı Tespit Edildi

07.04.2026 22:06
Ticaret Bakanlığı, Sultanbeyli'de bir zincir markette meyve ve sebze ürünlerinde fahiş fiyat artışı buldu.

(İSTANBUL) - Ticaret Bakanlığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir zincir markette meyve ve sebze ürünlerinde yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışları tespit edildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında, CİMER üzerinden iletilen şikayetler doğrultusunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir zincir marketi denetledi.

Bakanlık açıklamasında, meyve ve sebze ürünlerinin tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketlerinin Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde salkım domates, domates, portakal, çarliston biber, kapya biber, salçalık biber, dolmalık biber, sivri biber, köy biberi, çalı fasulyesi, maydanoz, dereotu, beyaz turp ve zencefil ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulandığına dair güçlü bulgular elde edildi.

Tespitler sonucunda, ilgili işletmede satışa sunulan çok sayıda üründe fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varıldığı ve gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konunun Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiği duyuruldu. Bakanlık, fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadeleye ülke genelinde tavizsiz şekilde devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

