Sultangazi\'de Apartman Çatısında Yangın

Sultangazi'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi 2840 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara neden oldu.
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