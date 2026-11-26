SULTANGAZİ'de telefoncuya gelen şüpheli, denemek istediği yaklaşık 30 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak kaçtı. İş yeri sahibinin polise şikayette bulunduğu hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Kasım Salı günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gevera Yusuf'a ait kişi, cep telefonunun ekranının kırıldığını ve tamir ücretinin yüksek olması nedeniyle yeni telefon almak istediğini söyledi. İş yerindeki telefonları inceleyen şüpheli, bir süre sonra yemek yemek için dükkandan ayrıldı. Yemek yedikten sonra yeniden iş yerine gelen şüpheli, beğendiği telefonu denemek istedi. İş yeri sahibi Yusuf, cihazı şarj ettikten sonra şüphelinin SIM kartını telefona taktı.

HIRSIZLIK KAMERADA

İş yeri sahibinin başka bir işle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli, "Hemen geliyorum" diyerek yaklaşık 30 bin lira değerindeki telefonla dükkandan ayrıldı. Şüphelinin geri dönmemesi üzerine iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Şüphelinin telefonu alarak iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'CİHAZI ALDI GİTTİ'

Olayı anlatan iş yeri sahibi Gevera Yusuf, telefonunun ekranının kırıldığını söyleyen kişinin tamir yerine yeni bir cihaz almak istediğini belirtti. Yusuf, kişinin birkaç telefonu inceledikten sonra yemek yemek için iş yerinden ayrıldığını, geri döndüğünde ise beğendiği cihazı denemek istediğini söyledi. Yusuf, "Şarja biraz taktım. Çıkarttım şarjdan, hattını verdi bana. Ses denemesini yapacaktı. Elimde acil bir cihaz vardı tamir için. O esnada da o kapının önüne çıktı işte, aldı cihazı gitti" dedi.