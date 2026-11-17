Sultangazi'de güvenlik kamerası otomobilin aynalarını kırıp taş atan çocuğu kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de boş arazide park halindeki bir otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, aracın aynalarına tekme atarak onları kırdı. Daha sonra yerden aldığı taşları otomobile fırlatan çocuk, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
SULTANGAZİ'de boş arazide park halindeki otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, aracın aynalarını tekme atarak kırdı. Ardından yerden aldığı taşları otomobile fırlatarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide park halindeki otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, araca tekme atarak yan aynalarını kırdı. Ardından yerden aldığı taşları otomobilin çeşitli yerlerine fırlattı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
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