Sultangazi'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Sultangazi'de, İETT otobüsünün cipe çarpması nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Cebeci Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TR 0231 plakalı İETT otobüsü, önünde seyreden 20 ACY 807 plakalı cipe çarptı.

Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.

Caddede iftar vaktinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.