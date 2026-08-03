Sultangazi'de Kaza ve Motosiklet Takibi - Son Dakika
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Sultangazi'de Kaza ve Motosiklet Takibi

Sultangazi\'de Kaza ve Motosiklet Takibi
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Sultangazi'de iki otomobilin karıştığı kazaya motosiklet sürücüsü müdahale edince yakalandı.

SULTANGAZİ'de iki otomobilin karıştığı kaza sonrası cadde savaş alanına döndü. Kazanın meydana geldiği dakikalarda polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ise kazanın yaşandığı caddeye doğru ilerlemeye başladı. Oluşan trafik yoğunluğu ve kalabalık nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ağustos Pazar günü saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin karıştığı trafik kazası nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, çevrede toplanan vatandaşlar yaşananları uzun bir süre izledi.

POLİS KAZANIN YAŞANDIĞI CADDEDE YAKALADI

Aynı dakikalarda Esentepe Mahallesi'nde polisin şüphe üzerine 'Dur' ihtarında bulunduğu motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle sürücü arasında yaşanan takip,, kazanın meydana geldiği 1. Cebeci Caddesi'ne kadar devam etti. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ve kalabalık nedeniyle ilerleyemeyen motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından caddede gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kaza ve Motosiklet Takibi - Son Dakika

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