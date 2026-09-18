Sultangazi\'de kolonlarından ses gelen 5\'er katlı 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Sultangazi'de kolonlarından ses gelen 5'er katlı 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de kolonlarından çatlama sesleri geldiği belirtilen 5'er katlı 2 bina tahliye edildi. Ekiplerin 2 binada ve yan taraftaki inşaat alanında incelemeleri sürüyor.
SULTANGAZİ'de, kolonlarından çatlama sesleri geldiği belirtilen 5'er katlı 2 bina tahliye edildi. Ekiplerin 2 binada ve yan taraftaki inşaat alanında incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?