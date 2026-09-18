Sultangazi'de kolonlarından ses gelen 5'er katlı 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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Sultangazi'de kolonlarından ses gelen 5'er katlı 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

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Sultangazi\'de kolonlarından ses gelen 5\'er katlı 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi
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Sultangazi'de kolonlarından çatlama sesleri geldiği belirtilen 5'er katlı 2 bina tahliye edildi. Ekiplerin 2 binada ve yan taraftaki inşaat alanında incelemeleri sürüyor.

SULTANGAZİ'de, kolonlarından çatlama sesleri geldiği belirtilen 5'er katlı 2 bina tahliye edildi. Ekiplerin 2 binada ve yan taraftaki inşaat alanında incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de kolonlarından ses gelen 5'er katlı 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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