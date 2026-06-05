Sultangazi'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Habibler Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde dün akşam, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NZA 098 plakalı otomobil ile Fatımaalzhra Abdulrahman Riyadh'ın kullandığı 34 MT 1295 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Cenaze, polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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