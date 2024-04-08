Sultangazi'de, motosikletten düştükten sonra savrularak trafik levhası ile duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Suriyeli A.H.H.Y, idaresindeki motosikletle İsmetpaşa Mahallesi Mahmut Bey Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.
Savrularak kaldırımdaki beton bariyer ile trafik levhasının arasında sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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