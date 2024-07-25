Sultangazi'de Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

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Sultangazi'de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İlçede akşam başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yollarda biriken sudan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

İlçedeki sağanak aralıklarla devam ediyor.