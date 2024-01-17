Sultangazi\'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Sultangazi'de silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazi Mahallesi Millet Caddesi'nde A.Ü, yanına yaklaşan üç kişiden biri tarafından silahla vuruldu. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen A.Ü. kurtarılamadı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.