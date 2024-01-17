 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Sultangazi Gazi Mahallesi Millet Caddesi'nde A.Ü. isimli bir kişi, yanına yaklaşan üç kişiden biri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından A.Ü. ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi\'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
17.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:55
Abone Ol

Sultangazi'de silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazi Mahallesi Millet Caddesi'nde A.Ü, yanına yaklaşan üç kişiden biri tarafından silahla vuruldu. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen A.Ü. kurtarılamadı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sultangazi, Olay, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsviçre'de Uçak Arızası Nedeniyle ABD'ye Gidemedi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsviçre'de Uçak Arızası Nedeniyle ABD'ye Gidemedi
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsviçre'de Uçak Arızası Nedeniyle ABD'ye Gidemedi
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement