Sultangazi'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi 2364. Sokak'taki şehir parkında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan bir kişi diğer gruptakilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgede yaptıkları incelemelerde park halindeki araçlara ve çevredeki duvarlara kurşun isabet ettiği görüldü.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.