Sultangazi\'de Yangında Mahsur Kalan 13 Kişi Kurtarıldı

SULTANGAZİ'de 15 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 13 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında, dumandan etkilenen 4 kişi de kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2575. Sokak'ta bulunan 15 katlı bir binanın 4'üncü katında çıktı. İlk belirlemelere göre binanın 4'üncü katındaki bir dairede, kurutma makinesinde oluşan kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Dumanlar, hızla binanın üst katlarını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, camlara ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri, yüksek katlara merdiven yardımıyla çıkarak mahsur kalan 13 kişiyi kurtardı. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.