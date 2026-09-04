Sultangazi\'de yüzde 100 uzlaşılan Mavi Evler Sitesi\'nin yıkımı törenle başladı

Sultangazi'de "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında vatandaşlarla müteahhit arasında yüzde 100 uzlaşı sağlanan Mavi Evler Sitesi'nin yıkımına başlandı.

Sultangazi Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Sultançiftliği Mahallesi'ndeki 8 blok, 170 daire ve 6 dükkandan oluşan sitenin yıkım alanında program düzenlendi.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul'da önde gelen ilçelerden olduklarını söyledi.

Dursun, "Dönüşüm zor bir iş, anlaşmalı dönüşüm ise çok daha zor. Bu işte devlete güven olmazsa olmaz. Vatandaşımız devletine güveniyor. İlçemizde Bakanlığımızla işbirliği içinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün yüzde 100 anlaşmayla dönüşümü sağlanan Mavi Evler Sitesi sakinlerine büyük iş düştü, hepsi sürece dahil oldu. Yıkımın ardından hızlı bir şekilde inşaat yükselecek. Vatandaşlarımıza depreme dayanıklı, konforlu yaşam alanları üretmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sitede 30 yıldır yaşayan hak sahiplerinden Ergün Güven, 10 yıldır kentsel dönüşüm için mücadele ettiklerini belirterek, projenin tamamlanmasıyla deprem endişesinden kurtulacaklarını ve çocuklarına güvenli bir miras bırakacaklarını söyledi.

Hak sahiplerinden Şerifnaz Yaman da yeni evlerine bir an önce taşınmak istediklerini, projenin zamanında tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Dönüşüm projesini desteklediklerini dile getiren Ayşe Ermiş de "Kentsel dönüşüme karşı değiliz, herkes yenilenmeyi istiyor. Çocuklarımız var. Dairelerin genişliği ve sitedeki otopark sıkıntısının çözülmesi bizim için çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından güvenlik tedbirleri alınarak iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başlandı.

Törene Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 1 No'lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve hak sahipleri katıldı.

Sitedeki 176 bağımsız bölümün yıkılmasının ardından yerine 120 araçlık kapalı otoparkı ve sosyal donatı alanları bulunan 252 bağımsız bölümlük yeni yaşam alanı inşa edilecek.