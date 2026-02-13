Sultanhisar'da Sağanak, Yolu Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sultanhisar'da Sağanak, Yolu Kapattı

Sultanhisar\'da Sağanak, Yolu Kapattı
13.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Sultanhisar'da sağanak sonrası kaya parçaları yol kapattı, ekipler ulaşımı sağladı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde gün boyu süren sağanak nedeniyle dağdan kopan ve kayan dev kaya parçaları, kara yolunu kapattı.

Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Malgaç Mustafa ve Malgaç Emir Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dağdan kopan ve kayan dev kaya parçaları, kara yoluna devrildi. Kaya parçaları nedeniyle Mustafa ve Malgaç Emir mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Sultanhisar ilçe Belediyesi'ne bağlı ekipler gün boyu çalışarak Kırsal Malgaç Mustafa ve Malgaç Emir Mahallelerine ulaşım sağlayan kara yolunu kapatan dev kaya parçalarını iş makineleri ile kaldırarak, yolun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açılmasını sağladı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "Ekiplerimiz çalışarak dağdan kayarak yolu kapatan dev kaya parçalarının temizlenmesini sağlayıp yolumuzu açtı. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sultanhisar, Ulaşım, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanhisar'da Sağanak, Yolu Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:18:08. #7.11#
SON DAKİKA: Sultanhisar'da Sağanak, Yolu Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.