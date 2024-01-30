Suluova\'da Yabani Kuşları İnternet Üzerinden Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde yabani kuşları tuzak kurup yakalayarak internet üzerinden satışa çıkaran M.Ç., polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, evinde bulunan kuşlara ise el konuldu.
Suluova ilçesinde M.Ç.'nin yabani hayvan beslendiği ve internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan koordineli çalışmanın ardından bugün şüphelinin Şeker Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. M.Ç.'nin evinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş gövel ördeği, 2 angıt, 3 sülün ve 1 sincap kafesi ele geçirildi. Hayvanlar, rehabilitasyon ve doğaya salınma işlemleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. M.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Güncel › Suluova'da Yabani Kuşları İnternet Üzerinden Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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