Sümela Manastırı Karla Kaplandı - Son Dakika
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Sümela Manastırı Karla Kaplandı

Sümela Manastırı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak ziyaretçilerini etkiledi.

28.11.2024 19:21
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Sümela Manastırı beyaza büründü, ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Sümela Manastırı bölgede etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sümela beyaz örtüsü ile yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Sümela Manastırı'nın da içinde bulunduğu Altındere Vadisi ve Karadağ kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan çam ağaçları ile birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan Sümela Manastırı her mevsim olduğu gibi kış aylarında da rağbet görüyor. Kar yağışına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Sümela Manastırı eşsiz manzara eşliğinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden biri olma geleneğini sürdürüyor. Ocak ve Eylül tarihleri arasında yaklaşık 395 bin turistin ziyaret ettiği Sümela Manastırı ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

Alanya'dan gelerek Sümela Manastırı'nı ziyaret eden Miraç Sağlam, "Alanya'da yaşıyorum orada kara hasretiz. Müthiş bir atmosfer var. Uzun zamandır gelmiyordum. Restorasyon çalışmalarının ardından daha da güzel olmuş. Ayder ve Uzungöl ziyaretinin ardından tekrar Alanya'ya geri döneceğiz" dedi.

İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçısı Mehmet Can, "İstanbul'dan geldim. Karlı bir günde Sümela Manastırı güzel olur diye düşündüm. Kar ve manzara çok güzel. Restorasyon çalışmalarından sonra çok daha güzel olmuş" diye konuştu.

Hollanda'dan Trabzon'a gelen Maikel Debats ise, "Şehirde Trabzonspor- Adana Demirspor maçını izledik. Bugünde Sümela Manastırı'nı ziyaret ettik. Çok güzel bir ortam. Karlı havada yöreye hayran olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sümela Manastırı Karla Kaplandı - Son Dakika

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