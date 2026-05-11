Sumud Konvoyu Gazze'ye Yola Çıkmak İçin Hazırlanıyor

11.05.2026 19:24
30 ülkeden 300 aktivist, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere Libya'nın Zaviye kentinde toplandı.

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için karadan yola çıkmaya hazırlanan Sumud Konvoyu'ndaki 30 ülkeden çok sayıda aktivist, Libya'nın Zaviye kentinde toplanmaya başladı.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere dahil 30 ülkeden Sumud aktivistleri başkent Trablus'un 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde, Gazze'ye doğru yola çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Doktor, hemşire, sağlık görevlisi, akademisyen, mühendis, gazeteci ve farklı mesleklerden yaklaşık 300 aktivist, konvoya katılacak diğer aktivistlerin tamamlanmasını bekliyor. Konvoy hazırlıklarını bitirince Libya ve Mısır üzerinden Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Sumud Kara Konvoyu'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 32 aktivist Zaviye'ye ulaştı, bu sayının 45'e ulaşması bekleniyor.

30 ülkeden 500 aktivist ve 50 tır insani yardım malzemesi

Uluslararası Sumud Konvoyu Libya Organizatörlerinden Ahmed Ganiyye, AA muhabirine verdiği röportajda, çeşitli ülkelerden konvoya katılacak yaklaşık 300 aktivistin Zaviye kentine ulaştığını söyledi.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere dahil çok sayıda ülkeden 500 aktivistin konvoya dahil olmasını beklediklerini aktaran Ganiyye, listelerdeki isimler ve hazırlıklar tamamlanınca konvoyun yola çıkacağını ifade etti.

Konvoyun amacının Gazze'de İsrail saldırıları altındaki Filistinlilere yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu vurgulayan Ganiyye, "Gıda ve ilaç içeren en az 50 yardım tırımız var. Bu 50 tırın 20'sinde de mobil evler bulunuyor." dedi.

Libya'nın doğusundaki ve Mısır'daki yetkililerle irtibatta olduklarını kaydeden Ganiyye, Libya ve Mısır Kızılayı ile de koordine olduklarını paylaştı.

Hazırlıkların tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini aktaran Ganiyye, konvoyun amacının yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu, geçeceği ülkeler için hiçbir tehdit oluşturmadığını ve tüm hazırlıklar bitince kafilenin hareket edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

