Süper Vali Recep Yazıcıoğlu vefatının 23. yılında anılıyor

Yaptığı hizmetler ve görev anlayışıyla "Süper Vali" olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu, vefatının 23. yılında anılıyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 2 Haziran 1948'de doğan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yazıcıoğlu'nun 1968'de başlayan meslek hayatının ilk durağı Aydın oldu.

Burada kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra farklı illerde yürüttüğü kaymakamlık görevlerinin ardından 1984'te Tokat Valiliğine atandı. O tarihte 36 yaşında olan Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en genç valisi olarak bilindi. Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl kaldığı kentte eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla dikkati çekti.

Yazıcıoğlu, kaymakam vekilliği yaptığı Aydın'a 1989'da bu kez vali olarak döndü. Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde duran Yazıcıoğlu, kentin jeotermal kaynaklarını bu potansiyelin önemli parçalarından biri olarak görüyordu.

Sıcak suyun, şehrin ısıtılmasından termal otellere kadar ekonomik değere dönüşmesi için çaba harcayan Yazıcıoğlu, bu konudaki projesini hayata geçiremeden 1991'de Erzincan'a atandı.

Yazıcıoğlu'nun Erzincan'daki görevinin ilk yılı bitmeden 13 Mart 1992'de büyük bir deprem meydana geldi. Yazıcıoğlu, bu süreçte şehrin yeniden ayağa kaldırılması ve vatandaşların yaralarının sarılması için yoğun çaba harcadı. Erzincan yıllarında üstlendiği bir başka iş ise bölge halkının uzun süredir beklediği köprüydü. Yaklaşık 30 yıldır yapılamayan köprünün tamamlanmasına öncülük eden Yazıcıoğlu, vatandaşların gönlünde taht kurdu.

Yazıcıoğlu, 1999'da merkez valiliğine, 2003'te de Denizli Valiliğine atandı.

Kapısı herkese açık olan Yazıcıoğlu, zaman zaman tebdilikıyafetle kurumlara yaptığı ziyaretlerle de adından söz ettirdi.

Adı yaşatılıyor

Denizli Valiliği görevini sürdürürken 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolu Temelli mevkisi yakınlarında trafik kazası geçiren Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te 55 yaşında hayatını kaybetti.

Görev yaptığı illerde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan, halkın büyük sevgisini kazanan Yazıcıoğlu'nun cenazesi, binlerce kişinin katıldığı törenle Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Adı caddelere, okullara, hastanelere ve köprülere verilen Yazıcıoğlu, çalışkanlığı, görev yaptığı şehirlerdeki hizmetleri, dürüstlüğü, cesareti ve halka yakınlığıyla anılıyor.