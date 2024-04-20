Sur Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret iddialarını reddetti

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Sur Belediye\'ndeki mazbata töreninde Atatürk ve Erdoğan\'a hakaret eden şahsın son hali bu

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Sur Belediyesi, mazbata töreninin ardından belediyede DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler söyledikleri iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Parti Yönetimimiz ve Eş Başkanlarımız tarafından söylendiği iddia edilen sözler, bizlerden bağımsız bir yurttaşın söylemi olup, tarafımıza yöneltilen iddialar asılsızdır" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sur Belediyesi'nde mazbata töreninin Dem Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, konuyla ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Gelişmeler üzerine Sur Belediyesi açıklama yaptı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kendilerine yöneltilen iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Tüm yurttaşlara açık olan, Sur Belediyesi'nde görevi teslim aldığımız gün çekilen görüntülerle ilgili olarak sosyal medyada trol hesaplar tarafından bir linç girişimine tanık oluyoruz. Parti Yönetimimiz ve Eş Başkanlarımız tarafından söylendiği iddia edilen sözler, bizlerden bağımsız bir yurttaşın söylemi olup, görüntülerden de anlaşılacağı üzere tarafımıza yöneltilen iddialar asılsızdır. Makam odalarında yer alması gereken sembol ve fotoğraflarla ilgili olarak gerekli mevzuat doğrultusunda hareket edilmektedir."