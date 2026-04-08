Dünyanın Taşıma Kapasitesi Aşıldı: İdeal Nüfus 2,5 Milyar, Mevcut 8,3 Milyar

Avustralya'daki Flinders University'den bilim insanları, iki yüzyılı aşkın nüfus verilerini inceleyerek gezegenin taşıma kapasitesini açıkladı. Çevrenin kirlenmediği, kaynakların yettiği sürdürülebilir yaşam için ideal insan sayısının 2,5 milyar olması gerekiyor, ancak dünya nüfusu şu an 8,3 milyar. Gezegenimizin taşıma kapasitesini çok aşmışız, mevcut eğilimler devam ederse nüfusun 2060'ların sonu veya 2070'lerde 11,7 ila 12,4 milyar arasında zirve yapması bekleniyor.

Uzmanlar, teknoloji ve enerji kullanımının doğanın yenilenme kapasitesini aştığını, 8,3 milyar insanın su kaynakları ve ekosistemler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söylüyor. Çözüm, nüfusun dengelenmesi ve tüketim alışkanlıklarının köklü biçimde değişmesinden geçiyor. Daha düşük nüfus ve daha az tüketimin hem insanlara hem de gezegene iyi geleceği belirtiliyor.

Bazıları nüfusu düşürecek virüs salgını veya savaş gibi komplo teorilerini gündeme getirse de, temel sorun kapitalist sistemin kaynakları hızla tüketmesi ve çevreyi kirletmesi. Dayanıklı malzemelerin üretildiği, çevreyi kirletmeyen bir yaşam modeline geçilmesi gerekiyor. İnsan bilincinin bencillik ve açgözlülük gibi duyguları aşarak kolektif bir bilinç oluşturması, dünyayı kurtarmak için kritik öneme sahip.