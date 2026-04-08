Dünyanın Taşıma Kapasitesi Aşıldı: İdeal Nüfus 2,5 Milyar, Mevcut 8,3 Milyar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın Taşıma Kapasitesi Aşıldı: İdeal Nüfus 2,5 Milyar, Mevcut 8,3 Milyar

08.04.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Flinders University'den bilim insanları, dünya nüfusunun 8,3 milyarı aştığını ve sürdürülebilir yaşam için ideal insan sayısının 2,5 milyar olması gerektiğini belirtti. Nüfusun artışı, su kaynakları ve ekosistemler üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Çözüm ise daha düşük nüfus ve değişen tüketim alışkanlıklarında yatıyor.

Avustralya'daki Flinders University'den bilim insanları, iki yüzyılı aşkın nüfus verilerini inceleyerek gezegenin taşıma kapasitesini açıkladı. Çevrenin kirlenmediği, kaynakların yettiği sürdürülebilir yaşam için ideal insan sayısının 2,5 milyar olması gerekiyor, ancak dünya nüfusu şu an 8,3 milyar. Gezegenimizin taşıma kapasitesini çok aşmışız, mevcut eğilimler devam ederse nüfusun 2060'ların sonu veya 2070'lerde 11,7 ila 12,4 milyar arasında zirve yapması bekleniyor.

Uzmanlar, teknoloji ve enerji kullanımının doğanın yenilenme kapasitesini aştığını, 8,3 milyar insanın su kaynakları ve ekosistemler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söylüyor. Çözüm, nüfusun dengelenmesi ve tüketim alışkanlıklarının köklü biçimde değişmesinden geçiyor. Daha düşük nüfus ve daha az tüketimin hem insanlara hem de gezegene iyi geleceği belirtiliyor.

Bazıları nüfusu düşürecek virüs salgını veya savaş gibi komplo teorilerini gündeme getirse de, temel sorun kapitalist sistemin kaynakları hızla tüketmesi ve çevreyi kirletmesi. Dayanıklı malzemelerin üretildiği, çevreyi kirletmeyen bir yaşam modeline geçilmesi gerekiyor. İnsan bilincinin bencillik ve açgözlülük gibi duyguları aşarak kolektif bir bilinç oluşturması, dünyayı kurtarmak için kritik öneme sahip.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Güncel, Dünya, Bilim, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 11:59:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.