Sürdürülebilirlik Paneli Düzenlendi

Erbaa Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliği ile "Yeşil Kampüs, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik" temalı panel düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün ardından Erbaa Belediyesi ve TOGÜ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından TOGÜ Yerleşkesi Konferans Salonu'nda "Yeşil Kampüs, Sıfır Atık, Sürdürülebilirlik" temalı panel düzenlendi.

Panele Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Polat, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Elif Altıntaş Ayral ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sıfır atık ve yeşil geleceğe dair bilgilerin paylaşıldığı panelde en çok atık toplayan öğrencilere hediye verildi.