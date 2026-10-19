Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı - Son Dakika
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Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı

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Şara\'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle Sanayi ve Ticaret Bakanı Nidal Şaar'ı görevden alarak yerine Basel Abdülaziz Abdülhannan'ı atadı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şara, kabinede değişikliğe gidilmesine ilişkin 189 sayılı kararnameyi imzaladı.

Kararname kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanı Nidal Şaar görevden alınarak yerine Basel Abdülaziz Abdülhannan getirildi. Görev değişimine ilişkin kararnamenin yayımlanmasıyla birlikte Abdülhannan resmen görevine başladı.

30 MART'TA ATANMIŞTI

Nidal Şaar, Cumhurbaşkanı Şara'nın 30 Mart 2025'te açıkladığı kabinede Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Suriye'nin yeni Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdülhannan, 1985 yılında Halep'te doğdu. 2009'da Halep Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Abdülhannan, 2020-2024 yıllarında İdlib'deki hükümette Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Suriye devlet başkanı Şara bir arada da Türkiyenin en azılı baş belası teröristi Mazlum abdiyi mi neydi ismi danışman mı ne yapmıştı 0 0 Yanıtla
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