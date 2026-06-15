Suriye'de 3 bin 696 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Suriye'de 3 bin 696 Kişi Yakalandı

15.06.2026 19:03
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Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejim unsurlarına yönelik 3 bin 696 kişinin yakalandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, "devrik rejim unsurlarına" yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, şu ana kadar aralarında üst düzey subayların da bulunduğu toplam 3 bin 696 kişinin yakalandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin el-Baba, başkent Şam'da devrik rejim üyelerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Rejimin devrilmesinin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar aralarında tümgeneral, tuğgeneral, albay gibi üst düzey subaylarında bulunduğu toplam 3 bin 696 kişinin yakalandığını aktaran Bakanlık Sözcüsü, konuşmasında adaletin duygusal tepkilerle, ön yargılarla veya keyfi uygulamalarla sağlanamayacağını vurgulayarak, hukuk çerçevesine dikkat edildiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalar kapsamında son olarak, lağvedilen Devlet Güvenlik Dairesi'ne bağlı "Bilgi Şubesi" olarak bilinen birimin eski başkanı Tümgeneral Ahmed Hicazi'nin gözaltına alındığını paylaşan Baba, söz konusu operasyonun güvenlik birimlerinin uzun süredir sürdürdüğü takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti.

"Yeni Suriye'de cezasızlığa yer yok" diyen Bakanlık Sözcüsü, ülkede hiçbir kişinin hukuk önünde hesap vermekten muaf tutulamayacağını ifade etti.

Toplumsal istikrarın korunmasının önemine değinen Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin el-Baba, hesap verme mekanizmasının toplum düzeniyle çelişmediğini, aksine adaletin tesisi için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de 3 bin 696 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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