Suriye'de Entegrasyon Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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Suriye'de Entegrasyon Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı

Almanya ve Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu barış ve birleşik Suriye yönünde bir adım olarak değerlendiriyor.

11.03.2025 21:16
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Almanya, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı birleşik bir Suriye yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sosyal medya platformu X'ten Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Barışçıl bir Suriye'nin ancak tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olması ve güven içinde yaşaması halinde mümkün olacağını belirten Baerbock, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunun birleşik bir Suriye ve tüm halk gruplarının siyasi katılımı yönünde çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

-Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"ABD'li ortakların katkıda bulunduğu bu siyasi anlaşmanın Kürtlerin siyasi geçiş sürecine entegrasyonuna ve Suriye'nin birleşmesine yönelik olumlu bir adım olduğu" değerlendirilen açıklamada, Fransa'nın Suriye yönetimi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki diyaloğu sağlama çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

-AB Yüksek Temsilcisi Kallas

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun Suriyeliler için daha fazla istikrar ve daha iyi gelecek yolunu açabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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