Suriye'de Esad'a Karşı Muhaliflerin Şam'ı Ele Geçirmesi

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(ANKARA) - Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) başta olmak üzere Devlet Başkanı Beşar Esad muhalif silahlı grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad'ın Şam'dan ayrıldığının bildirilmesinin ardından Suriye Genelkurmay Başkanı Abdul Karim Mahmud İbrahim'den de açıklama geldi. İbrahim, "Tüm askerler teslim olacak" açıklamasında bulundu. HTŞ lideri Muhammed Colani, "Şam'daki askeri güçlerin, resmi olarak devredilinceye kadar eski Başbakan'ın gözetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşması kesinlikle yasaktır" dedi.

Suriye'de El Kaide bağlantılı HTŞ başta olmak üzere Devlet Başkanı Beşar Esad muhalifi silahlı gruplar başkent Şam'a girdi. Suriye devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler, "Şam'ın Esad'tan kurtulduğunu" söyledi.

HTŞ lideri Muhammed Colani, "Şam'daki askeri güçlerin, resmi olarak devredilinceye kadar eski Başbakanın gözetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşması kesinlikle yasaktır" dedi. Mualiflerin, Genelkurmay Başkanlığı binasını ve Esad'ın Başkanlık Sarayı'nı bastığı görüldü. Çok sayıda insanın Şam Havalimanı'na akın ettiği bildiriliyor.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti. Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle iş birliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" dedi.

Suriye Genelkurmay Başkanı Abdul Karim Mahmud İbrahim da "Tüm askerler teslim olacak" açıklamasında bulundu.