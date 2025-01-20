Suriye\'de Eski İnternet Altyapısı Eleştirildi

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Suriye'deki yeni yönetimin İletişim ve Teknoloji Bakanı Hüseyin el-Masri, Suriye'de internet hizmetinin 20 yıllık eski bakır ağlara sahip ADSL teknolojisiyle sağlandığını bildirdi.

Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Masri, ülkedeki telekomünikasyon altyapısının kötü durumuna dikkati çekerek, "Ülkedeki telekomünikasyonun mevcut durumu, Suriye halkını mutlu etmemektedir. Modern teknolojilerle de uyumlu değil." ifadesini kullandı.

"Suriye'de internet hizmeti, 20 yıllık eski bakır ağlara sahip ADSL teknolojisiyle sağlanmaktadır. Daha iyi bir internet hizmet için bunların yenilenmesi veya değiştirilmesi lazım." diyen Masri, bu durumun düzetilmesi amacıyla telekomünikasyon ve internet servisi sağlayıcılarına lisans verilmesi gerektiğine ilişkin bir genelge yayımladıklarını belirtti.

Suriyeli Bakan, devrik Esed rejiminin telekomünikasyon sektörünü de sadece kendi çıkarları için kullandığını vurguladı.