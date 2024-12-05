Suriye'de HTŞ Hama'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Suriye'de HTŞ Hama'yı Ele Geçirdi

Suriye ordusu Hama'dan çekildi, HTŞ kontrolü sağladı ve tutukluları serbest bıraktı.

05.12.2024 16:50
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(ANKARA) - Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların Suriye'nin dördüncü büyük vilayeti olan Hama'yı üç taraftan kuşatmasının ardından Suriye ordusu, Hama şehir merkezinden çekildiğini ve bölgede HTŞ'nin kontrolü sağladığını duyurdu.

Suriye ordusu, yoğun çatışmaların ardından "sivillerin hayatını korumak ve şehir çatışmalarını önlemek için şehrin dışında yeniden konuşlandığını" açıkladı.

HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, kentin kuzeydoğusundaki bölgeleri ele geçirdiklerini, merkez hapishanedeki tutukluları serbest bıraktıklarını bildirdi.

HTŞ lideri Ebu Muhammed Golani yayınladığı bir videoda, Irak'ın Haşdi Şabi milislerinin herhangi bir müdahalesine karşı uyarıda bulundu. Golani, "Kendisine (Irak Başbakanı'na) bir kez daha Irak'ı Suriye'de yaşananlarla bağlantılı yeni bir savaşın alevleri arasına girmekten uzak tutması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Suriyeli muhalif gruplar geçen hafta kuzeydeki başlıca kent olan Halep'i ele geçirdikten sonra o zamandan beri Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelerinden güneye doğru ilerliyorlar.

Kaynak: ANKA

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