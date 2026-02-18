Suriye'de İlk Teravih Namazları Kılındı - Son Dakika
Suriye'de İlk Teravih Namazları Kılındı

Suriye\'de İlk Teravih Namazları Kılındı
18.02.2026 22:43
Rakka ve Deyrizor'da YPG'den kurtarılan bölgelerde ilk teravih namazı kılındı, halk sevinçli.

Suriye'de terör örgütü YPG'den alınan Rakka ili, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye Mahalleri ile Deyrizor ili kırsalında ilk teravih namazı kılındı.

AA ekipleri, terör örgütünden kurtarılan bölgelerdeki ilk teravi namazını görüntüledi.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri ve Rakka, Deyrizor illeri ile Haseke kırsalındaki camilerde saf tutan vatandaşlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde diğer illerden hatta farklı ülkelerden gelen Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını birlikte eda etti.

Türkiye'den gelen Muhammet, ilk teravih namazını Emevi Camisi'nde kılmanın sevinç verici olduğunu söyledi.

Rakkalı Halil el-Ceysi de, kentin terör örgütü YPG'den temizlenmesinin ardından ilk teravih namazını Firdevs Camisi'nde eda ettiğini belirtti.

Ceysi, "Mübarek ramazan ayının Suriye halkının gönüllerini kin, nefret ve fitneden arındırmasını temenni ediyorum." dedi.

Rakkalı Mervan Ceddu, Esed rejiminin devrilmesi ve terör örgütü YPG'nin bölgeden çıkarılmasıyla uzun yıllar süren sıkıntıların ardından ilk kez huzur içinde bir teravih namazı kıldıklarını belirtti.

Deyrizor'un terör örgütü YPG'den kurtulmasından dolayı şükrettiklerini belirten Ahmet Duyem, artık gönül rahatlığıyla sabah ve teravih namazlarına gelebildiğini ifade etti.

Duyem, "Firavun'un halkına yaptığı zulümden daha ağırını Deyrizor halkı yaşadı. Yıllarca baskı gördük. Sonsuz şükürler olsun ki artık onlardan kurtulduk." dedi.

Devrik rejim ve terör örgütünün zulmünü bizzat yaşayanların özgürlüğün değerini daha iyi bildiğini ifade eden Duyem, "Bu yaşananlar ne kitaplarda anlatılabilir ne de sözle tarif edilebilir. İnsanların korku ve sorgu olmadan sabah namazına gelebilmesi büyük bir nimet." diye konuştu.

Suriye ordusu, 6 ocak da başlattığı operasyonda terör örgütü YPG işgalindeki Halep'in Şeyh Maksud ve Eşreffiye mahallesini, Rakka ilini ve Deyrizor kırsalını YPG'den kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Deyrizor, Suriye, Güncel, Rakka, YPG, Son Dakika

