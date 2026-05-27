Suriye'de Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 10:08
Suriye'de Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Suriye'de Kurban Bayramı namazı, ülke genelinde camilerde ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bayram namazını Halep'teki Abdullah bin Abbas Camii'nde halkla birlikte kıldı.

Cumhurbaşkanı Şara, göreve gelmesinin ardından bayram namazını ilk kez Şam dışında bir kentte eda etti.

Ülke genelinde halk, sabahın erken saatlerinden itibaren cami ve açık alanlarda toplanarak bayram coşkusunu yaşadı.

Namazın ardından okunan hutbelerde birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, Suriye halkının yaşadığı zorlu süreçlerin ardından dayanışma içinde yeni bir başlangıç vurgusu yapıldı.

Suriyeliler, namaz sonrası mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Terör örgütü YPG'den kurtarılan Rakka'da bayram namazına yoğun katılım

Öte yandan Rakka'da ise yüzlerce kişi bayram namazı için belediye stadında toplandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren stadyuma gelen aileler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Kent sakinleri, Rakka'nın terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından Kurban Bayramı'nı daha güvenli ve sakin bir ortamda karşılamanın huzurunu yaşadı.

Uzun yıllar çatışma, yıkım ve zorunlu göçlerle anılan kentte, bayram namazına yoğun katılım dikkati çekti.

Kaynak: AA

