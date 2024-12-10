Suriye'de Mülteciler için Güvenli Dönüş Çağrısı

Güncel

CENEVRE, 10 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'deki tüm tarafları mültecilerin gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak üzere hukukun ve düzenin tesis edilmesine öncelik vermeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) internet sitesinde pazartesi günü yayımlanan açıklamada Grandi, mültecilerin ülkelerine geri dönüşüne sağlam bir şekilde odaklanılmasını tavsiye ettiklerini vurguladı. Sabırlı ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Grandi, sahadaki koşulların bu süreci olumlu yönde destekleyecek şekilde gelişmesini umduğunu belirtti.

Grandi, özellikle kış yaklaşırken, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının yardıma muhtaç olduğu Suriye'deki ciddi insani ihtiyaçların karşılanması için acil uluslararası destek çağrısında da bulundu.

Grandi, "Son gelişmelerin Suriye halkı için umut, iyileşme, kalıcı barış ve istikrar yönünde bir dönüm noktası olmasını sağlamak için tüm tarafları harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.