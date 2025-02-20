Suriye'de Yeni Kolluk Kuvveti Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Kolluk Kuvveti Mezuniyet Töreni

Suriye'de 1000 yeni kolluk kuvveti mezun oldu, güvenliği sağlamak için eğitim aldılar.

20.02.2025 15:19
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Suriye'de, İçişleri Bakanlığı Genel Güvenlik İdaresine bağlı akademide eğitimlerini tamamlayan 1000 kolluk kuvveti için mezuniyet tören düzenlendi.

Suriye'nin yeni yönetimi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkede güvenliği sağlamak amacıyla yeni kolluk kuvveti yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başkent Şam'ın Kabun bölgesindeki Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı akademide, 1000 yeni personel eğitim aldı.

Mezuniyet törenine siyah üniformalarıyla katılan yeni kolluk kuvvetleri, akademinin eğitim alanında toplandı.

Sıra düzeninde eğitim hareketleri yapan ve uygun adım yürüyen yeni güvenlik güçleri, daha sonra silahlarını alarak komutlara uygun şekilde pozisyon aldı.

-"Görevleri Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak"

Güvenlik güçlerinin eğitiminden sorumlu Muaviye Hatib, AA muhabirine, 1000 yeni adayın 24. dönem polis eğitim kursunu tamamladığını söyledi.

Hatib, polislik alanında temel eğitimler alan kursiyerlerin mezun olduğunu belirterek, "Görevleri Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak." dedi.

Toplumun ihtiyaçları ve içinde bulundukları koşullar nedeniyle hızlandırılmış kurslar düzenlediklerini kaydeden Hatib, ilerleyen dönemlerde eğitimlerin devam edeceğini vurguladı.

Hatib, önümüzdeki günlerde eğitimlerin yoğunlaştırılacağına işaret ederek, "Yeni mezun polisler, lise veya üniversite düzeyinde çeşitli eğitim niteliklerine sahip ve karakollar ile trafik birimlerinde görev almak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Yeni Kolluk Kuvveti Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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