Suriye'deki kurban pazarlarında durgunluk

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Suriye'nin kuzeyinde, rejim karşıtı silahlı grupların ve muhaliflerin kontrolünde olan bölgelerdeki kurban pazarlarında durgunluk hakim.

İdlib ili ile Tel Abayd, Rasulayn, Cerablus, Afrin, Azez ve Bab ilçelerindeki canlı hayvan pazarlarında arife hareketliliği beklendiği gibi değil.

Besicilik maliyetinin yüksekliği ve yerinden edilen sivillerin alım gücünün düşüklüğü, pazarlardaki durgunluğun ana nedenleri arasında bulunuyor.

Pazarlara kurbanlık bakmaya gelen yerinden edilmiş siviller, maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle elleri boş dönüyor.

"Kurbanlıkların fiyatı düştü"

İdlibli kurbanlık satıcısı Adnan Velid, AA muhabirine, 20 yıldır besicilik yaptığını, alıp yetiştirdiği küçükbaş hayvanların düşük fiyata satılması nedeniyle zararda olduğunu söyledi.

Küçükbaş kurbanlıkların beslenme maliyetine dikkati çeken Velid, "Kurbanlıkların fiyatı düştü, kilo başına zararımız en az 10 lira ve zarar ediyoruz. Dış pazarların olmaması, fiyatların düşmesine yol açtı. Geçen yıl fiyatlar bu yıldan daha iyiydi. En azından zarar etmedik." diye konuştu.

Canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Muhammed Halid de bölgedeki işsizlik ve hayat pahalılığına dikkati çekerek, fiyatların geçen yıla nazaran yüksek olduğunu, bunun talebi etkilediğini söyledi.