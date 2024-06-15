Suriye'deki kurban pazarlarında durgunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'deki kurban pazarlarında durgunluk

Suriye'nin kuzeyindeki rejim karşıtı bölgelerdeki kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor. Besicilik maliyetinin yüksekliği ve yerinden edilen sivillerin alım gücünün düşüklüğü, pazarlardaki hareketliliği etkiliyor. Yerinden edilmiş siviller, maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle kurbanlık alamıyor. Kurbanlık satıcıları ise düşen fiyatlar nedeniyle zarar ediyor.

15.06.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeyinde, rejim karşıtı silahlı grupların ve muhaliflerin kontrolünde olan bölgelerdeki kurban pazarlarında durgunluk hakim.

İdlib ili ile Tel Abayd, Rasulayn, Cerablus, Afrin, Azez ve Bab ilçelerindeki canlı hayvan pazarlarında arife hareketliliği beklendiği gibi değil.

Besicilik maliyetinin yüksekliği ve yerinden edilen sivillerin alım gücünün düşüklüğü, pazarlardaki durgunluğun ana nedenleri arasında bulunuyor.

Pazarlara kurbanlık bakmaya gelen yerinden edilmiş siviller, maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle elleri boş dönüyor.

"Kurbanlıkların fiyatı düştü"

İdlibli kurbanlık satıcısı Adnan Velid, AA muhabirine, 20 yıldır besicilik yaptığını, alıp yetiştirdiği küçükbaş hayvanların düşük fiyata satılması nedeniyle zararda olduğunu söyledi.

Küçükbaş kurbanlıkların beslenme maliyetine dikkati çeken Velid, "Kurbanlıkların fiyatı düştü, kilo başına zararımız en az 10 lira ve zarar ediyoruz. Dış pazarların olmaması, fiyatların düşmesine yol açtı. Geçen yıl fiyatlar bu yıldan daha iyiydi. En azından zarar etmedik." diye konuştu.

Canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Muhammed Halid de bölgedeki işsizlik ve hayat pahalılığına dikkati çekerek, fiyatların geçen yıla nazaran yüksek olduğunu, bunun talebi etkilediğini söyledi.

Kaynak: AA

Kurban, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'deki kurban pazarlarında durgunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki kurban pazarlarında durgunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement