Suriye'den Türkiye'ye Başsağlığı Mesajı

Suriye, Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsağlığı dileklerinin iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin bu acı olayda Türkiye hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri sunuldu, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.