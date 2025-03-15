Suriye Devriminin 14. Yıl Dönümü Kutlandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, devrimin başlamasının 14. yıl dönümü kutlandı.

Suriye'de devrik Baas rejimine karşı halkın başlattığı devrimin 14. yıl dönümü birçok ilde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İdlib'in kırsal bölgelerinden kent merkezine gelen yüzlerce kişi, kutlamalara katıldı.

Eylemciler, devrim bayrakları taşıdı, çeşitli sloganlar attı.

Kutlamalara katılan Neval Ruval, AA muhabirine, Suriye halkına yönelik 50 yıllık zulüm ve istibdatın sona erdiğini söyledi.

Suriye devriminin 14 yılın ardından zafer kazandığını ifade eden Ruval, "Devrimimize hedeflerimizi gerçekleştirene kadar devam edeceğiz. Bu rejimi devirdik ve suçlu rejimin tüm sembollerini, Beşar ve tüm destekçilerini, uluslararası mahkemelerde yargılayana kadar durmayacağız." dedi.

Rıdvan Atraş da "Bizim istediğimiz yeni özgür Suriye. Tüm vatandaşların adalet içinde özgürlük hakkına sahip olduğu bir Suriye." diye konuştu.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı halk ayaklanması 15 Mart 2011'de başladı. Esed rejimi, reform talebiyle sokaklara dökülen vatandaşlara baskı ve zulümle cevap verdi. Barışçıl gösterilerin güvenlik güçleriyle bastırılması ülkeyi iç savaşa sürükledi.