Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Ford'a Yanıt

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "İngilizlerin kendisinden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı siyaset dünyasına hazırlamasını istedikleri" yönünde iddialarda bulunan eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford'un Suriye'ye ziyaretinin, özgürleştirilmiş bölgelerde devrim deneyimini doğrudan gözlemek amaçlı olduğunu belirtti.

Bakan Şeybani, Ford'un, "2023 yılından itibaren çatışma çözümünde uzmanlaşmış bir İngiliz sivil toplum kuruluşu, beni bu adamı (Şara) terör dünyasından çıkarıp normal siyasete kazandırmak için yardım etmeye davet etti." yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Şeybani, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Ford'un Suriye'nin kuzeyine ziyaretlerinin diğer yabancı heyetlerin ziyaretlerinde olduğu gibi özgürleştirilmiş bölgelerdeki Suriye devrim deneyimini doğrudan gözlemek amaçlı olduğunu kaydetti.

Eski ABD Büyükelçisi Ford, Baltimore Council on Foreign Affairs adlı sivil toplum kuruluşunun bir etkinliğinde yaptığı konuşma tartışma yaratmıştı.

Ford, sosyal medyada yayılan görüntülerde, "2023 yılından itibaren çatışma çözümünde uzmanlaşmış bir İngiliz sivil toplum kuruluşu beni bu adamı terör dünyasından çıkarıp normal siyasete kazandırmak için yardım etmeye davet etti." ifadelerini kullanmıştı.