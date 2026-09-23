Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, New York'ta Lavrov ve Miliband ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, New York'ta Lavrov ve Miliband ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband ile görüştü. Fidan'ın Türkevi'nde ev sahipliği yaptığı üçlü görüşmeye Şeybani ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan katıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları kapsamında bulunduğu New York'ta çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları ve yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına göre Şeybani, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Şeybani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde "iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunları güçlendirme ve geliştirme yollarını" değerlendirdi. Görüşmede ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı.

Şeybani, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüşmesinde ise ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile ortak ilgi alanındaki konuları ele aldı.

Şeybani, Fidan ve bin Ferhan ile üçlü görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptığı üçlü görüşmede, Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede "ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmelerin" ele alındığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşen Şeybani, Suriye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi yollarını ele aldı.

ABD'li özel temsilciyle de görüştü

Şeybani ayrıca ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun ile görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre görüşmede ortak ilgi alanındaki bazı meseleler ile ortak çıkarlara hizmet edecek diyalog ve iletişimin güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Şeybani'nin New York'taki temasları, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın BM Genel Kurulunun 81. oturumuna katıldığı dönemde gerçekleşti.

Şara, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Suriye'nin egemenliği, Golan Tepeleri, dış ilişkiler, yaptırımlar, mültecilerin dönüşü, uyuşturucuyla mücadele ve kimyasal silahlar gibi başlıklara değindi.

Kaynak: AA
Dış PolitikaİngiltereDiplomasiPolitikaNew YorkTürkeviSuriyeGüncelPrensRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 00:10:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, New York'ta Lavrov ve Miliband ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei