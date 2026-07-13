Suriye Halk Meclisi'nde Yeni Başkan Alawak - Son Dakika
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Suriye Halk Meclisi'nde Yeni Başkan Alawak

13.07.2026 11:30
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Dr. Abdülhamit Alawak, Suriye Halk Meclisi Başkanı seçildi. Geçiş dönemi yönetimi devam ediyor.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Suriye'de geçiş dönemi yönetimi kapsamında toplanan Halk Meclisinde başkanlık seçimi yapıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdülhamit Alawak, yeni dönemin ilk meclis başkanı oldu.

Suriye'de rejimin yıkılması sonrasında başlayan geçiş dönemi yönetimi, kurumsal yapılanmasını sürdürüyor. Şam'da düzenlenen ilk Halk Meclisi oturumunda, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) akademik kadrosunda yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdülhamit Alawak meclis başkanı seçildi.

ÜÇ ADAY YARIŞTI

Meclis Başkanlığı için gizli oylamayla yapılan seçimde üç aday yarıştı. . Alawak, meclis üyelerinin 99'unun oyunu alarak seçimi kazandı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından Alawak yemin etti ve Suriye Halk Meclisi Başkanlığı görevine resmen başladı. Geçiş dönemi siyasi takvimi doğrultusunda oluşturulan ve Alawak'ın başkanlığındaki yeni meclis, ülkenin yasama faaliyetlerini yürütecek.

AWALAK'A TEBRİK MESAJI

Gelişmenin ardından Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da yayımladığı tebrik mesajıyla Alawak'ı kutladı. Rektör Özcoşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunda gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde oyların çoğunluğunu alarak Halk Meclisi Başkanı seçilmeniz dolayısıyla sizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'ndeki başkanlığınız süresince, ülkenizin yeniden inşa ve ihya sürecine önemli katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum. Aynı zamanda, Türkiye ile Suriye arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine de değerli katkılar sağlayacağınıza olan inancımla, yeni görevinizde üstün başarılar diliyorum. Mardin Artuklu Üniversitesi ailesinin kıymetli bir akademisyeni olarak böylesine tarihi ve önemli bir sorumluluğu üstlenmiş olmanız bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Görevinizin hem Suriye halkı hem de bölgemizin barış, huzur ve istikrarı adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor; başarılarınızın daim olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye Halk Meclisi'nde Yeni Başkan Alawak - Son Dakika

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