Suriye'nin İdlib kentinde Sarmada yakınlarında patlama meydana geldi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Sarmada ilçesi yakınlarında güçlü bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklara göre çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, Suriye devlet televizyonu çok sayıda yaralının olduğunu aktardı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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