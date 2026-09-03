Suriye'nin nükleer dosyası Viyana'da masaya yatırıldı, Türkiye destek mesajı verdi - Son Dakika
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Suriye'nin nükleer dosyası Viyana'da masaya yatırıldı, Türkiye destek mesajı verdi

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Suriye, BM Viyana Ofisi'nde devrik Esed rejiminden kalan nükleer dosyaya ilişkin brifing düzenledi. Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Suriye'nin UAEA ile işbirliğine önem verdiklerini belirterek, yeni hükümetin dosyayı kapatma arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Suriye tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisinde düzenlenen toplantıda, ülkenin devrik Beşşar Esed rejiminden kalan nükleer dosyasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

BM Viyana Ofisinde 7-11 Eylül'de yapılacak UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Suriye tarafından "Suriye'nin nükleer dosyasına ilişkin brifing" düzenlendi.

Brifingde, UAEA yetkililerinin Suriye'ye yaptıkları ziyaret ve burada devrik Esed rejiminden kalma nükleer malzemeye ilişkin bulgular ele alındı.

Bilgilendirme toplantısında söz alan Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, "Bu brifing, yeni Suriye hükümetinin eski rejimden miras kalan nükleer dosyayı, UAEA nezdinde kapatma arzusunun açık bir kanıtı." dedi.

Kibaroğlu, artık yeni bir döneme girildiğini dile getirerek, Türkiye'nin, Suriye'nin UAEA ile sürdürdüğü yakın işbirliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin 17-18 Ağustos'ta Suriye'ye yaptığı ziyareti de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kibaroğlu, "Türkiye ayrıca Suriye hükümetinin uluslararası toplumla sürdürdüğü normalleşme çabalarını memnuniyetle karşılamakta ve tüm ilgili platformlarda Suriye'ye destek verme kararlılığını sürdürmektedir." diye konuştu.

Kibaroğlu, son raporun, Suriye'nin sorumluluğu uyarınca UAEA'ya nükleer tesis ve malzemeyle ilgili bilgileri sunarak durumunu düzeltmek adına önlemler aldığını gösterdiğini kaydetti.

UAEA Başkanı Grossi, 18 Ağustos'ta Şam'da yaptığı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalan "birkaç ton nükleer madde" bulunduğunu, bu alanın denetçilerine açıldığını duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından üye ülkelere dağıtılan ve uluslararası basına sızan raporda, Ajans müfettişlerinin ağustosta Suriye'deki çeşitli sahalarda doğrulama çalışmaları yürüttüğü aktarılmıştı.

Söz konusu raporda, saha ziyaretleri sonucunda Esed rejiminin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki güvence denetimi anlaşması uyarınca bildirmesi gereken nükleer maddeleri, tesisleri ve faaliyetleri bildirmediğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Mustafa Kibaroğlu, Dış Politika, Türkiye, Viyana, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin nükleer dosyası Viyana'da masaya yatırıldı, Türkiye destek mesajı verdi - Son Dakika

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