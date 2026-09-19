Suriye Savunma Bakanlığı Deyrizor'da patlamada 11 askerin öldüğünü açıkladı

ŞAM (AA) – Suriye Savunma Bakanlığı, Deyrizor ilinde orduya ait bir noktada dün meydana gelen patlamada 11 askerin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Savunma Bakanlığından resmi haber ajansı SANA'ya yapılan yazılı açıklamada, dün Deyrizor'un batısındaki Ayyaş bölgesinde bulunan bir askeri noktada meydana gelen patlamada 11 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlamada ölen askerler için Deyrizor Ulusal Hastanesi'nde resmi tören düzenlendiği ifade edildi.

Törene askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile çok sayıda kişinin katıldığı, cenazelerin törenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.

Bakanlık, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.