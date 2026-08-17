Suriye ve ABD'den İkili Görüşme
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'li Thomas Barrack ile İstanbul'da ilişkileri ve ekonomiyi görüştü.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi.
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Barrack'ın İstanbul'daki görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler değerlendirildi.
Bu kapsamda Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve ülkenin yeniden imar sürecinin hızlandırılması konuları görüşüldü.
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