Suriye ve BAE'den Lojistik İşbirliği

Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen bir heyetle kara taşımacılığının geliştirilmesi, ulaşım ağlarının ve hayati öneme sahip tesislerin modernizasyonu ile iki ülke arasında lojistik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları ele aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir, BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığı Vekili Muhammed el-Mansuri başkanlığındaki BAE heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki kara taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinin mevcut durumu, ikili işbirliği ve tecrübe paylaşımını güçlendirme yollarının yanı sıra ulaşım altyapısı projelerindeki yatırım fırsatları ele alındı.

Görüşme sırasında Suriyeli Bakan Bedir, ülkedeki ulaşım sektörünün mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bedir, toplam demir yolu ağının uzunluğunun yaklaşık 2 bin 500 kilometre olduğunu, bunun yalnızca 1052 kilometresinin şu anda hizmet verdiğini, geri kalan projelerin ise yapım veya planlama aşamasında olduğunu belirtti.

Onarım çalışmaları için 200 milyon dolarlık hibe sağlanması amacıyla Dünya Bankası ile müzakereler yürütüldüğünü kaydeden Bedir, buna ek olarak Şam, Halep ve Humus'ta "kuru limanlar" kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının hayata geçirilmesi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Bedir, Suriye'deki 45 bin 349 kilometrelik yol ağının 9 bin 58 kilometresinin ana yol olduğunu, bu ağın içinde 1618 kilometre otoyol ve yaklaşık 1000 köprü bulunduğunu, bunlardan 86'sının son yıllarda hasar gördüğünü aktardı.

Taşımacılığı ve ticaretin verimliliğini artırmak için eskiyen kamyon ve nakliye araçlarından oluşan filonun modernleştirilmesinin önemini vurgulayan Bedir, BAE heyetine, önemli yol ağlarının rehabilitasyonu için denetim ve uygulama hizmetleri dahil olmak üzere birçok yatırım fırsatı sundu.

BAE heyeti ise yatırım fırsatlarını incelemek ve kara ulaşım ağının onarımı projelerine katkıda bulunmak, Suriye ile Körfez ülkeleri arasındaki sınır ötesi yük taşımacılığıyla ilgili zorlukları görüşmeyi istediklerini aktardı.