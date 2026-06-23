Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şeybani, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ve beraberindeki heyetiyle Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suriye ve Moritanya İkili İlişkileri Güçlendiriyor - Son Dakika
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