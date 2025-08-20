Suriye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Suriye'nin resmi haber Ajansı SANA'ya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.