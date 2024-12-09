Suriyeli Esnaf Lokantalarını Kapatıp Dönüyor

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Suriyeli esnaf iki lokantasını kapatıp Suriye'ye dönecek

KAHRAMANMARAŞ - Suriye'deki Esed rejiminden kaçıp Türkiye'de yaşama tutunan Suriyeli esnaf, 9 yıldır çalıştırdığı iki lokantasını kapatıp kısa süre sonra Suriye'ye dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Suriye'deki değişim Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılanıyor. Baas rejiminin çöküşü sonrası kentte yaşayan Suriyeliler dönüş hayalleri kurmaya başladı.

Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesinde iki lokantası bulunan ve 30 kişiyi çalıştıran Suriyeli Abdülkadir Hik, 11 yıl kaldığı Kahramanmaraş'tan ayrılma düşüncesine girdiğini söyledi.

Türkiye ve Kahramanmaraşlılara teşekkür eden Hik, "11 yıl Türkiye'de kaldım ve 9 yıldır da iki lokanta dükkanı çalıştırıyorum. İş yerlerimde 30 kişi çalışıyor. Esad'ın babası vardı Esad geldi ve şimdi o da gitti. Bizim dünyamız bayramdan daha güzel oldu. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz bizi 11 yıl kabul etti. Türkiye'deki işlerimizi toparlayıp iki lokantamı kapatıp en yakın sürede gideceğiz. Hayatta en iyi yaşamı burada gördük. Türkiye'ye iyilikler gelsin. İnsanlardan güzel muamele gördük ve kötülük görmedik. Herkes bize iyilik yaptı" dedi.