Suriyeliler Daha Parlak Bir Gelecek İstiyor - Son Dakika
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Suriyeliler Daha Parlak Bir Gelecek İstiyor

Suriye'nin BM Temsilcisi, özgür ve demokratik bir devlet kurma arzusunu ifade etti.

10.12.2024 02:46
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BİRLEŞMİŞ Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak, Suriyelilerin dört gözle özgür, eşit, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin olduğu bir devlet kurmayı beklediğini söyledi.

Aldahhak, Baas rejiminin devrilmesinden sonra ilk kez New York'taki BM merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriyelilerin daha iyi bir gelecek için ülkeyi yeniden inşa edeceklerini belirten Aldahhak, "Suriyeliler, özgür, eşit, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin olduğu bir devlet kurmayı dört gözle bekliyor. Ülkemizi ve yıkılanı yeniden inşa etmek için çabalarımızı birleştireceğiz." dedi.

Aldahhak, ekibiyle birlikte BM'de Suriye devlet kurumlarının bir parçası olarak Suriye halkının çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Biliyorsunuz, biz karar verici değiliz, talimatları takip ediyoruz. Suriye'nin dış politikasını çizen liderlikten aldığımız talimatları takip ediyoruz ve şimdi yeni hükümeti bekliyoruz." diye konuştu.

"Suriyeliler için daha parlak bir gelecek istiyoruz"

Suriye'de yaşam koşullarını iyileştirmeye, tüm mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların anavatanlarına geri dönmelerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için çalışacaklarını belirten Aldahhak, "İstikrar ve güvenlik içinde yaşamak istiyoruz. Suriyeliler uzun süre acı çekti. Suriyeliler için daha parlak bir gelecek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aldahhak, bir soru üzerine Suriye'de çok kısa zamanda yaşanan Baas rejiminin yıkılmasıyla ilgili gelişmelerin "herkes gibi kendisi için de sürpriz olduğunu" belirterek, "Ama Suriyeliler mutluysa biz de mutluyuz. Onlar acı çektiğinde biz de acı çekiyoruz. Suriye'den binlerce mil uzakta kendimizi, bir kişiyi savunmuyoruz, ülkeyi savunuyoruz." dedi.

Bu süreçte İsrail'in son birkaç gündür Suriye topraklarına yaptığı saldırıları BM'ye şikayet ederek kınadıklarını da kaydeden Aldahhak, BM mercilerine, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ve işgallerine son vermesi, ülkedeki geçiş döneminden faydalanmaması, uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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