Suruç'ta borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Yaylatepe Mahallesi'nde iki grup arasında borç meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kavgada silahla yaralanan Baki Yıldırım'ın (38) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Ahmet Ö. (58) ise sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.