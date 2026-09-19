Suruç'ta borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Suruç'ta borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suruç'un kırsal Yaylatepe Mahallesi'nde iki grup arasında borç meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken ağır yaralanan 1 kişi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırsal Yaylatepe Mahallesi'nde iki grup arasında borç meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kavgada silahla yaralanan Baki Yıldırım'ın (38) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Ahmet Ö. (58) ise sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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